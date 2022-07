Zamude pri dobavi materiala zamaknile dokončanje navezovalne ceste Ljubečna-Celje vzhod

Celje, 6. julija - Gradnjo 1,4-kilometrske navezovalne ceste na avtocestni priključek na Ljubečni bodo predvidoma dokončali novembra, in ne poleti, kot so sprva načrtovali. Na celjski občini kot vzrok za zamik navajajo zaostrene razmere na globalnem trgu in posledične zamude pri dobavi materiala, potrebnega za prestavitev vodovoda.