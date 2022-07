Na območju PU Celje v treh urah zaznali 127 kršitev cestno prometnih predpisov

Celje, 6. julija - Zaradi slabše prometne varnosti so policisti danes dopoldne na območju Policijske uprave Celje izvedli ad hoc nadzor cestnega prometa s poudarkom na pešcih, kolesarjih ter voznikih motornih koles, mopedov in e-skirojev. V treh urah so zaznali 127 kršitev cestno prometnih predpisov.