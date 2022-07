Evropski parlament predstavil oceno političnih razmer na Zahodnem Balkanu

Bruselj, 6. julija - Evropski parlament je danes predstavil svojo oceno političnih razmer v Bosni in Hercegovini, Kosovu in Srbiji, ki si prizadevajo za nadaljevanje postopkov za njihov vstop v Evropsko unijo. Poslanci so pohvalili njihovo zavezanost k evropski perspektivi, a so opozorili na politične zastoje in pomanjkljiv napredek pri izvajanju potrebnih reform.