Grad Rihemberk bo na ogled vse dni v tednu

Nova Gorica, 6. julija - Minuli konec tedna je Rihemberški grad podaljšal urnik odprtja, da bo čim bolj dostopen za vse obiskovalce. V juliju in avgustu bo tako odprt ob sobotah, nedeljah in praznikih med 10. in 19. uro, ob lepem vremenu pa tudi od ponedeljka do petka med 10. in 13. uro, so sporočili iz novogoriške občine.