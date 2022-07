Policija v najem prejela 53 patruljnih vozil

Ljubljana, 6. julija - Policijske uprave bodo danes in v četrtek v najem prevzemale še zadnjih 53 od 203 specialnih patruljnih osebnih vozil znamke Škoda Octavia Combi 2.0, ki jih bodo policisti za operativne naloge uporabljali pet let. Kot navajajo na ministrstvu za notranje zadeve, so tako pomladili vozni park osebnih patruljnih vozil na povprečno 3,4 leta.