Zavarovalnice lani izboljšale poslovanje

Ljubljana, 6. julija - Zavarovalniški sektor v Sloveniji so tudi lani najbolj zaznamovale dlje časa trajajoče okoliščine nizkih obrestnih mer in pandemija covida-19, a navkljub vsem izzivom v Agenciji za zavarovalni nadzor njegovo poslovanje ocenjujejo kot zelo uspešno. V agenciji so na današnji novinarski konferenci kot izzive omenili inflacijo in kibernetske napade.