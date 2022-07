Brazilija Italiji izročila "kokainskega kralja Milana"

Rim, 6. julija - Brazilske oblasti so Italiji izročile Rocca Morabita - enega najbolj iskanih zločincev v zahodni sosedi in "kokainskega kralja Milana" s tesnimi povezavami z eno od dveh najmočnejših italijanskih mafijskih združb 'Ndrangheto. Po več kot dveh desetletjih na begu so ga aretirali lani v Braziliji, danes pa je pristal na letališču v Rimu.