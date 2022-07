Evropski poslanci podprli umestitev jedrske energije in plina med zelene dejavnosti

Strasbourg, 6. julija - Evropski poslanci so na današnjem glasovanje podprli vključitev jedrske energije in plina v t. i. taksonomijo, s čimer so podprli opredelitev jedrske energije in plina kot prehodni zeleni dejavnosti, ki naj bi olajšali zeleni prehod. Predlog je močno razdelil članice in javnost, kar se je pokazalo tudi pri glasovanju.