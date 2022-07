Izolski župan Markočič zavrača očitke o korupciji

Izola, 6. julija - Izolski župan Danilo Markočič se je na današnji novinarski konferenci odzval na hišne preiskave, ki so jih kriminalisti prejšnji četrtek opravili na njegovem domu in v občinskih prostorih. Zavrnil je vse očitke glede nepravilnosti v postopkih prodaje občinskega zemljišča v Livadah in svojega oljčnika v Strunjanu istemu kupcu.