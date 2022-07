Na nebu nad Slovenijo spet Goodyearovo zračno plovilo

Maribor/Ljubljana/Lesce, 6. julija - Največje poltogo zračno plovilo na svetu Goodyear Blimp bo danes in v četrtek spet vidno na slovenskem nebu. Plovilo modela Zeppelin NT tretjič zapored namreč leti nad evropskimi mesti in ga pot vodi tudi čez Slovenijo. Danes bo državo preletel od Maribora, prek Celja, Ljubljane in Kranja do letališča v Lescah, kjer bo prenočil.