Medisov natečaj za dosežke v medicini in farmaciji znova odprt

Ljubljana, 6. julija - Mednarodna strokovna komisija pod vodstvom farmacevta Boruta Štruklja bo v okviru Medisovega natečaja že deveto leto zapored nagradila izstopajoče znanstvenoraziskovalne dosežke v medicini in farmaciji v srednji in jugovzhodni Evropi. Letošnji natečaj je stekel v drugi polovici junija, prijave pa je mogoče oddati do 3. novembra.