Norveška vlada končala stavko na naftnih in plinskih ploščadih

Oslo, 6. julija - Norveška vlada je v torek zvečer sporočila, da bo od zdaj naprej spor med delavci na naftnih in plinskih ploščadih ter delodajalci urejal neodvisni odbor. Vlada se je za posredovanje odločila, potem ko je norveško naftno in plinsko združenje opozorilo, da bi se do sobote izvoz norveškega plina lahko zaradi stavke zmanjšal za več kot polovico.