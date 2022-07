Osumljenca ropa v Kranju v priporu

Kranj, 6. julija - Kranjski kriminalisti so v nedeljo zvečer v Kranju obravnavali rop, v katerem sta dva storilca pristopila k odraslemu občanu, ga pretepla in tako lahko telesno poškodovala ter mu vzela manj vredno elektronsko ročno uro. Policisti so osumljenca prijeli in ju v torek privedli k preiskovalnemu sodniku pristojnega sodišča, ki je za oba odredil pripor.