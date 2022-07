V prometni nesreči se je huje poškodoval motorist

Novo mesto, 6. julija - V torek okoli 15. ure se je v hudi prometni nesreči na cesti pri Logu v sevniški občini huje poškodoval 21-letni motorist. Trčil je v voznico osebnega avtomobila, ki je prehitevala kombajn. Do prihoda reševalcev so mu prvo pomoč nudili očividci, nato pa so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.