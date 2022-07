Na sarajevskem filmskem festivalu tudi TV seriji Leninov park in Dolina rož

Sarajevo, 6. julija - Sarajevski filmski festival, ki bo v 28. izdaji potekal med 12. in 19. avgustom, je lani uvedel tekmovanje za televizijske serije, letos pa je v ta sklop uvrstil 17 serij iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije, Črne gore, Severne Makedonije, Kosova in Slovenije. Za nagrade srce Sarajeva sta iz Slovenije nominirana Leninov park in Dolina rož.