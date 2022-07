Evropske borze uvodoma nadoknadile nekaj torkovih izgub

London/Pariz/Frankfurt, 6. julija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se v uvodnem delu današnjega trgovalnega dne odbili in se obarvali v zeleno. S tem so nadoknadili nekaj izdatnih torkovih izgub, ki jih je povzročil strah pred recesijo. Tečaj evra je v primerjavi z dolarjem še naprej na 20-letnem dnu.