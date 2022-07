Živa Dvoršak in Sonja Benčina med strelsko elito v Changwonu

Ljubljana, 6. julija - Pred najboljšimi strelkami in strelci v zračnem in malokalibrskem orožju ter puško šibrenico je med 9. in 17. julijem letošnja četrta tekma za svetovni pokal. Po preizkušnjah v Kairu, Rio de Janeiru in Bakuju so pred njimi tekme v južnokorejskem Changwonu, med 962 nastopajočimi iz 44 držav sta tudi Slovenki Živa Dvoršak in Sonja Benčina.