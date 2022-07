Vreme: Sončno

V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Dopoldne bodo ponekod manjše krajevne padavine, popoldne pa bodo nevihte prehodno zajele večji del države. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 22 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Opozorilo: Predvsem na Primorskem je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Obeti: V petek in soboto bo delno jasno. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja.

Vremenska slika: Vremenska fronta sega od vzhodne Evrope do Alp, višinska dolina s hladnim zrakom se pomika čez srednjo Evropo in vzhodne Alpe proti vzhodu. Od severozahoda k nam doteka prehodno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo ponekod še nekaj oblačnosti. Popoldne bo v Alpah nastala kopasta oblačnost, lahko tudi kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne in zvečer bodo nevihte prehodno zajele vse sosednje pokrajine.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev prehodno oslabela. V četrtek bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen.