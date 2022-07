V torkovem neurju v Ljubljani zalilo tudi zdravstvena domova in UKC Ljubljana

Ljubljana, 6. julija - V hudem neurju, ki je prestolnico zajelo v torek zvečer, je med drugim zalilo zdravstvena domova Vič in Šiška in del UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje. Močan veter je podiral tudi drevesa. V intervencijah je posredovalo 20 gasilskih enot. Na delu severne ljubljanske obvoznice je zaradi sanacije po neurju trenutno zaprt vozni pas.