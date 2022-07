ZDA potrdile odškodnino po krivem zaprtim zaradi terorizma

New York, 6. julija - Pravosodno ministrstvo ZDA je v torek privolilo v izplačilo odškodnine šestim moškim, ki so jih po terorističnih napadih 11. septembra 2001 brez dokazov aretirali in zaprli zaradi suma terorizma. V newyorškem zveznem zaporu so z njimi nato postopali surovo, čeprav z napadom Al Kaide niso imeli nič.