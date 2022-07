Hrvaški finančni minister Zdravko Marić ponudil svoj odstop

Zagreb, 6. julija - Hrvaški finančni minister in podpredsednik vlade Zdravko Marić na lastno zahtevo zapušča vlado. O svojem odstopu je že obvestil premierja Andreja Plenkovića, vlada pa bo to informacijo uradno sporočila danes po sestanku ožjih članov kabineta. Novi finančni minister bo Marko Primorac, so v torek zvečer za hrvaške medije potrdili iz vlade.