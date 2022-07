Delo o sosedskih odnosih med Slovenijo in Hrvaško (6. 7.)

Ljubljana, 5. julija - Uroš Esih v komentarju Hrvaška že desetletja proti Sloveniji igra kot ekipa piše o odnosih med Slovenijo in Hrvaško, pri čemer omeni interes Hrvaške, da morska meja med državama poteka po sredini Piranskega zaliva. v Sloveniji je politika do južne sosede in vprašanja meje razcepljena, kar je pokazal rezultat referenduma o arbitražnem sporazumu.