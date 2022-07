Dnevnik o nehumanosti žic in ograj (6. 7.)

Ljubljana, 5. julija - Uroš Škerl Kramberger v komentarju O čem pripoveduje žica? piše o nehumanosti žic in ograj, ki so na mejah držav postavljene z namenom preprečevanja ilegalnih prehodov meja. Kot izpostavi avtor, ima nova vlada namen letos odstraniti žico in vse ostale tehnične ovire na meji. Napovedala je, da se bo v evropskem migracijskem kotlu obnašala drugače.