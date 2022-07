V nesreči na primorski avtocesti ena oseba umrla, dve poškodovani

Postojna, 5. julija - Na primorski avtocesti med uvozom Postojna in počivališčem Raubarkomanda je okoli 18.30 osebno vozilo s prikolico zapeljalo s cestišča in trčilo v odbojno ograjo. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so eno poškodovano osebo s helikopterjem SV prepeljali v UKC Ljubljana, drugo v Zdravstveni dom Postojna, tretja oseba pa je v nesreči umrla.