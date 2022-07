Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. 7.)

Ljubljana, 5. julija - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o srečanju predsednika Slovenije Boruta Pahorja z albanskim kolegom Ilirjem Meto, ki sta poudarila pomen širitve EU na Zahodni Balkan. Napovedale so delovni obisk slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon v Zagrebu, na katerega se odpravlja v sredo, in poročale o ukrepih varčevanja z vodo v Slovenski Istri.