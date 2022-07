Wimbledon, 5. julija - Srb Novak Đoković je prvi polfinalist Wimbledona. Proti dvajsetletnemu Italijanu Janniku Sinnerju je nadoknadil zaostanek 0:2 v nizih in po treh urah in 35 minutah igre slavil s 5:7, 2:6, 6:3, 6:2 in 6:2.