Večer o odnosu države do epidemije covida-19 (6. 7.)

Maribor, 5. julija - Andreja Kutin v komentarju Pikabu piše, da država ob bližanju novega vala epidemije covida-19 počasi ukrepa. Meni, da institucije, ki so braniki epidemije, veliko časa posvečajo razstavljanju in sestavljanju lastnih sistemov, namesto da bi čas porabile za epidemijo. Strah pred boleznijo je izzvenel, ostal pa je spomin na teror zadnjih dveh let.