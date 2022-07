Primorske novice o turističnem razvoju Tolmina in navzkrižju interesov (6. 7.)

Koper, 5. julija - Neva Blazetič v komentarju Sotočje sožitja piše, da so festivali v Tolminu pospešili turizem, ker pa se v zadnjem času domačini uspešno razvijajo tudi z drugačno, trajnostno in s športi na prostem povezano ponudbo, je bilo pričakovati, da bo prišlo do navzkrižja interesov. Festivali so za mnoge postali motnja, številni pa jih podpirajo, meni.