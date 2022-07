Zagorelo na strmem pobočju kobariškega Stola

Breginj, 5. julija - Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Breginj in PGD Kobarid so se danes popoldan spopadli s požarom na težko dostopnem pobočju kobariškega Stola. Skupno je bilo na terenu 34 gasilcev, ki so gašenje zaradi noči prekinili in ga bodo nadaljevali v sredo zjutraj. Ta terenu sicer ostaja požarna straža.