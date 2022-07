Motiv za strelski napad v Highland Parku v ZDA še ni znan

Chicago, 5. julija - Policija je danes sporočila, da še ne pozna motiva za strelski napad, v katerem je 22-letnik v ponedeljek na udeležence in obiskovalce parade ob dnevu neodvisnosti v predmestju Chicaga Highland Park izstrelil 70 nabojev iz polavtomatske puške in ubil šest ljudi. Orožje so po napadu odkrili na strehi bližnje trgovine.