FIFPro med drugimi svari pred prestopi v Turčijo, Romunijo in Grčijo

Amsterdam, 5. julija - Sindikat profesionalnih igralcev nogometa FIFPro je danes v izjavi za javnost posvaril pred morebitnimi prestopi igralcev v nekatere države v Evropi in po svetu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Med njimi so zaradi sistemskih kršitev pogodb tudi Turčija, Romunija in Grčija.