Vlada za reorganizacijo ministrstva za zdravje dopolnila uredbo o organih v sestavi ministrstev

Ljubljana, 5. julija - Vlada je danes na dopisni seji izdala dopolnjeno uredbo o organih v sestavi ministrstev. Z uredbo bodo na ministrstvu za zdravje urad za nadzor, kakovost in nabavo v zdravstvenem sistemu preimenovali v Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).