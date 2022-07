Slovenski šport se s SI v Alžiriji vrača s 23 medaljami

pripravil Jože Zidar

Oran, 6. julija - Slovenski športnice in športniki so na 19. sredozemskih igrah v Oranu v Alžiriji osvojili 23 medalj, kar je veliko manj kot pred štirimi leti v Tarragoni (36 medalj), a so bile v Španiji le štiri zlate, tokrat pa jih je bilo šest najžlahtnejšega leska.