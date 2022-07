Kanuisti do 23 let bronasti na svetovnem prvenstvu v Ivrei

Biella, 5. julija - Nejc Polenčič, Juš Javornik in Žiga Lin Hočevar so na svetovnem prvenstvu na divjih vodah v italijanski Ivrei v konkurenci kanuistov do 23 let osvojili bronasto kolajno. Z velikansko prednostjo 12 sekund pred vsemi tekmeci so zmagali Francozi. Na drugo mesto pa so priveslali Poljaki, ki so bili od Slovencev hitrejši za vsega 13 stotink sekunde.