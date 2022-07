Finance o reformah nove vlade (6. 7.)

Ljubljana, 5. julija - Simona Toplak v komentarju Kaj, če Golobova vlada ne bi delala nič piše o reformah vlade Roberta Goloba. Meni, da se spremembe davčne politike in strukturne reforme ne delajo z zmagovitim zanosom in vsevprek, kot to počne nova vlada. Davki, prihranki, blaginja ljudi so tako krhki, da se spremeni nekaj, potem pa se počaka, kakšne so posledice.