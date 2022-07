Van Aert po treh drugih mestih le do etapne zmage

Calais, 5. julija - Belgijec Wout Van Aert je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Dunkerqua do Calaisa (171,5 km) se je po silovitem napadu na zadnjem kratkem vzponu odpeljal tekmecem in po treh drugih mestih le slavil etapno zmago na 109. Touru. Tadej Pogačar in Primož Roglič sta v cilj prišla z drugo skupino osem sekund za Van Aertom.