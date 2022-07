Ukrajina in zaveznice na konferenci v Švici začrtale pot proti obnovi države

Lugano, 5. julija - Ukrajina in njene zaveznice so se danes dogovorile o načelih za obnovo države po vojni, vključno s potrebo po reformah za izkoreninjenje korupcije. Ob koncu dvodnevne konference v Luganu v Švici so voditelji iz približno 40 držav podpisali deklaracijo, v kateri so se zavezali, da bodo Ukrajino podpirali pri dolgotrajni in dragi obnovi.