Lokalne volitve: Letos osmič po osamosvojitvi Slovenije

Ljubljana, 20. julija - Novembrske lokalne volitve bodo osme v samostojni Sloveniji. Volilna udeležba je v primerjavi s prvimi nekaj volitvami v zadnjem obdobju nekoliko nižja; nazadnje se je na volišča odpravila dobra polovica volilnih upravičencev. Vse uspešnejše so na volitvah neodvisne liste in župani, ki kandidirajo samostojno oz. s podporo volivcev.

STA objavlja kronologijo dosedanjih volitev. Izidi strank na volitvah v občinske svete temeljijo na podlagi preštetih glasovnic v občinah, kjer so člane občinskih svetov volili po proporcionalnem volilnem sistemu.

4. december 1994: Potekale so lokalne volitve v 147 novoustanovljenih občinah (pred letom 1994 je bilo v Sloveniji le 62 občin). Največ svetniških mest je dobila SKD (18,4 %), pred LDS (17,3 %), SDS (13,9 %), SD (13,3 %), SLS (12,7 %) in neodvisnimi kandidati (9,4 %). Izvoljeni sta bili le dve županji. Udeležba je bila 61,1 %.

22. november 1998: Lokalne volitve so izvedli v 192 občinah. Največji delež svetniških mest je dobila LDS (22,6 %), pred SDS (16,0 %), SKD (12,4 %), SLS (11,8 %), neodvisnimi kandidati (11,7%), ZLSD (11,4 %) in DeSUS (5,1 %). Udeležba je bila 58,3 %.

10. november 2002: Prvič so imeli na lokalnih volitvah pravico voliti tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, volitve pa so potekale v 193 občinah. Največji delež svetniških mest je dobila LDS (23,6 %), pred neodvisnimi kandidati (17,1 %), SDS (12,6 %), ZLSD (10,7 %), SLS (10 %) in NSi (8,3 %). Izvoljenih je bilo 11 županj. Udeležba je bila 72,2 %, precej višja od siceršnje na lokalnih volitvah. To gre pripisati dejstvu, da so potekale hkrati s predsedniškimi.

22. oktober 2006: Lokalne volitve, tokrat že v 210 občinah, so minile v znamenju neodvisnih županskih kandidatov. Za župana jih je bilo izvoljenih 67. Med strankami je največ županov, in sicer 49, dobila SLS, dotlej največ iz ene stranke. Največji delež glasov za svetniška mesta so dobili neodvisni kandidati (19,95 %), pred SDS (17,3 %), LDS (14,95 %), SD (12,1 %), SLS (9,4 %) in NSi (6,3 %). Delež žensk v občinskih svetih je bil z 21,5 % precej višji kot dotlej, kar gre pripisati tudi noveli zakona o lokalnih volitvah, po kateri mora vsakemu od obeh spolov pripadati najmanj 20 % kandidatur. Udeležba je bila 58,2 %.

10. oktober 2010: Tudi na petih lokalnih volitvah v samostojni Sloveniji je bilo v skupaj 208 občinah največ izvoljenih županov, kar 70, neodvisnih oz. so kandidirali s podporo volivcev. Lokalne liste so še povečale zastopanost v občinskih svetih, saj so jim volivci namenili 21,95 % glasov. SDS je med strankami ohranila primat z 18,7 % glasov za svetniška mesta, pred SD (12,1 %), DeSUS (9,4 %), SLS (9,3), LDS (7,4 %) in NSi (5,9 %). Izvoljenih je bilo 10 županj, udeležba pa je bila 50,98 %. V Kopru in Trebnjem takrat volitev niso izvedli, saj jih je ustavno sodišče zaradi postopkov ustanavljanja novih občin Ankaran in Mirna zadržalo in so bile izvedene naknadno.

5. oktober 2014: Tokrat so volitve potekale že v 212 občinah. Še izraziteje so na njih prevladale neodvisne liste in samostojni županski kandidati. Izvoljenih je bilo kar 115 županov, ki so kandidirali samostojno oz. s podporo skupine volivcev. V občinske svete je bilo izvoljenih 29,2 % svetnikov z nestrankarskih list. Med strankami je bila pri volitvah v občinske svete znova najvišje SDS s 14,3 % glasov, pred novoustanovljeno SMC (11,1 %), SD (9,95 %), SLS (8,5 %),DeSUS (7,45 %) in NSi (6,6 %). Izvoljenih je bilo 16 županj. Udeležba je bila s 45,22 % najnižja dotlej.

18. november 2018: Tudi sedme lokalne volitve je zaznamoval uspeh neodvisnih list in samostojnih županskih kandidatov. Med 212 izvoljenimi župani jih je 122 kandidiralo samostojno oz. s podporo volivcev. Tudi pri volitvah v občinske svete so največ glasov, 31,7 % ,dobile nestrankarske liste. Med strankami pa je največ glasov dobila SDS (16,7 %), sledijo SD (10,14 %), NSi (6,4 %), SLS (6,2 %) in DeSUS (4,84 %). Izvoljenih je bilo 22 županj. Udeležba je bila 51,18 %.

Vir: DVK, MJU in STA