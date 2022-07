V Parizu razstava fotografij Henrija Cartier-Bressona

Pariz, 9. julija - Fundacija Henri Cartier-Bresson je pripravila razstavo fotografij Cartier-Bressona, ki jih je francoski fotograf sam izbral ob koncu svojega življenja. Razstava z naslovom L'experience du paysage prikazuje fotografije, ki so bile posnete med letoma 1930 in 1990 v Evropi, Aziji in ZDA.