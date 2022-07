Kitajsko mesto Xian v ponovno zaprtje zaradi izbruha okužb s covidom-19

Peking, 5. julija - Kitajske oblasti so danes sporočile, da se bodo podjetja, šole in restavracije v 13-milijonskem mestu Xian za en teden zaprle, potem ko so tam zabeležili 18 primerov okužb s covidom-19. Kitajska tako ostaja zadnje večje gospodarstvo, ki je zavezano strategiji ničelne tolerance do covida-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP.