Ljubljanska borza: Indeks nekoliko izgubil

Ljubljana, 5. julija - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP se je danes znižal za 0,17 odstotka in se ustavil pri 1112,92 točke. Skupni promet je dosegel 1,18 milijona evrov, pri čemer so bile najprometnejše delnice Krke, s katerimi so borzni posredniki ustvarili za več kot 373.000 evrov prometa. Največ so izgubile delnice NLB, ki so izgubile dva odstotka vrednosti.