GZS in okoljsko ministrstvo izpostavila pomen dialoga za oblikovanje najprimernejših okoljskih rešitev

Ljubljana, 5. julija - Konstruktivni dialog je edino zagotovilo za oblikovanje najprimernejših okoljskih rešitev, so se na današnjem srečanju strinjali minister za okolje in prostor Uroš Brežan ter vodstvo Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Obenem so se dogovorili za redna srečanja med predstavniki obeh institucij.