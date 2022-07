Ukrajina odbila več ruskih napadov v regiji Doneck

Kijev/Moskva, 5. julija - Na vzhodu Ukrajine v regiji Donbas danes ponovno poročajo o silovitih spopadih, v katerih so ruske sile poskušale nadgraditi svoje nedavne uspehe na bojišču. Po trditvah ukrajinskega generalštaba so njihove sile uspešno obranile svoje položaje in odbile več ruskih napadov v regiji Doneck, poroča nemška tiskovna agencija dpa.