Prek projekta Pričarajmo nasmeh v 20 letih do počitnic na Debelem rtiču 10.000 otrok

Koper, 5. julija - V zdravilišču na Debelem rtiču so danes obeležili 20 let projekta Pričarajmo nasmeh, ki ga organizirata Rdeči križ Slovenije (RKS) in podjetje Engrotuš. Tudi letos bodo v okviru projekta na morju gostili 500 otrok iz socialno depriviligiranih družin iz vse Slovenije.