Zaključeni prvi projekti kranjskega prvega participativnega proračuna

Kranj, 5. julija - Mestna občina Kranj je že izvedla prve projekte iz svojega prvega participativnega proračuna, ki so jih občani izbrali na glasovanju v začetku marca. Med že uresničenimi projekti so nov fitnes na prostem na Golniku in dva asfaltirana odseka ceste na območju Trstenika. Hkrati že poteka zbiranje predlogov za participativni proračun prihodnjega leta.