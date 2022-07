Slovenski in italijanski gasilci podpisali sporazum o sodelovanju

Nova Gorica, 5. julija - Slovenski in italijanski gasilci so danes v okviru izvajanja evropskega projekta Crossit Safer podpisali sporazum o sodelovanju na obmejnem območju. Namen sporazuma je učinkovitejše ukrepanje ob hitrih reševalnih intervencijah na obmejnih območjih. V sklopu projekta so nakupili tudi več različne gasilske opreme.