V Innsbrucku kolektiv Beton Ltd. in gledališka ustvarjalka Lea Kukovičič

Innsbruck, 8. julija - V Kunstraumu Innsbruck danes gostujeta slovenski gledališki kolektiv Beton Ltd. s predstavo Ich kann nicht anders in gledališka ustvarjalka Lea Kukovičič z artist talkom FORSALE. Producent obeh umetniških projektov je ljubljanski zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev Bunker.