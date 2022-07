Umirajočega med poroko v bolnišnici rešilo naključje

Rim, 5. julija - V bolnišnici v italijanskem Torinu so umirajočemu moškemu po srčnem infarktu uresničili zadnjo željo in mu na oddelku intenzivne nege omogočili poroko. Med poročnim obredom pa je prispelo srce, ki so mu ga nato presadili in rešili življenje, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.