Grossmannov festival letos s Prleškim pločnikom slavnih in Nočno moro v Ulici trte

Ljubljana, 5. julija - V Ormožu in Ljutomeru bo od 9. do 16. julija potekal 18. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina. Za glavno nagrado hudi maček se letos poteguje pet celovečernih filmov, med njimi ni slovenskega. Za hrupnega mačka se bo potegovalo sedem glasbenih dokumentarcev. Festival letos prinaša tudi Prleški pločnik slavnih in Nočno moro v Ulici trte.