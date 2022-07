Očesni oddelek novomeške bolnišnice praznuje 50-letnico

Novo mesto, 5. julija - V Splošni bolnišnici Novo mesto so danes obeležili 50-letnico delovanja tamkajšnjega oddelka za okulistiko. Ta je lani opravil skoraj 6000 ambulantnih pregledov v splošni, 700 v otroški in 1800 v urgentni ambulanti. Med temi tudi več kot 1200 postopkov invazivne diagnostike in terapije, so navedli na omenjeni priložnostni prireditvi.